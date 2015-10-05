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    Бенитес: «Бензема не нужно высказывать свои претензии через СМИ»

    Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес ответил на слова нападающего команды Карима Бензема, который после матча с «Атлетико» (1:1) заявил, что сыт заменами по горло.

    «Я отлично понимаю, что не каждый игрок согласен с тренерскими решениями, потому что футболисты не оценивают ситуацию в перспективе. У нас впереди еще много важных матчей, и мы должны подойти к ним в полной готовности и без усталости. Ротация состава всегда важна. А Бензема не нужно высказывать свои претензии через СМИ, ведь мы всегда можем поговорить лично», - прокомментировал Бенитес.

    Источник: AS

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    05.10.2015 20:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      расулик 5 октября 2015, 22:22

      ты чертовски прав

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 5 октября 2015, 21:11

      Понеслось нытье!Реалу нужен Симеоне,он сделает из них мужиков с яйцами!

      1
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > джон базелон 6 октября 2015, 11:13

      Вот я, как фанат Реала уже лет 15, соглашаюсь на 100%!))

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