Дзюба: «Если не забью, то скажут, что я инвалид»

Нападающий сборной России Артем Дзюба отказался говорить о своих возможных бомбардирских успехах в матче отборочного турнира на Евро-2016 против Молдовы.

«Давайте пока не будем о голах. Патроны еще остались, но давайте не будем загадывать. А то потом, если забью, скажут: «Красавец». Не забью – «инвалид». Не важно, какой футболист забьет, главное, чтобы он был из сборной из России и мы выиграли», - говорит Дзюба.

Матч Молдова - Россия состоится в пятницу 9 октября.