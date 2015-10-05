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    Дзюба: «Если не забью, то скажут, что я инвалид»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба отказался говорить о своих возможных бомбардирских успехах в матче отборочного турнира на Евро-2016 против Молдовы.

    «Давайте пока не будем о голах. Патроны еще остались, но давайте не будем загадывать. А то потом, если забью, скажут: «Красавец». Не забью – «инвалид». Не важно, какой футболист забьет, главное, чтобы он был из сборной из России и мы выиграли», - говорит Дзюба.

    Матч Молдова - Россия состоится в пятницу 9 октября.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.10.2015 19:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 6 октября 2015, 06:57

      Даже если от тебя и отскочит мяч в ворота, "красавцем " тебя назвать язык не повернется :-)))

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      Рейтинг: +104

      Killofwrath 6 октября 2015, 00:44

      Ты забьешь, но инвалидом останешься)

      -1
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      Рейтинг: +17

      Sergey__260 5 октября 2015, 20:27

      чую не забьет :D, наверняка холостые патроны

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