Мини-футбол. Национальная и молодежная сборные России начали подготовку к выезду в Иран

Национальная и молодежная сборные России под руководством тренерского штаба Сергея Скоровича собрались на подмосковной базе в отеле "Аквариум" в понедельник, 5 октября. По сложившейся традиции, в Иране состоится серия товарищеских матчей: национальные сборные России и Ирана сыграют между собой, параллельно силами померяются молодежные составы. Игры запланированы на 10 и 11 октября.

Учебно-тренировочный сбор в Подмосковье продлится до 8 октября. По его итогам будет определен окончательный состав российских команд.

На УТС были вызваны следующие спортсмены:

Национальная сборная России

Вратари: Густаво ("Динамо"), Сергей Слемзин ("Газпром-ЮГРА"), Сергей Викулов ("Синара").

Полевые игроки: Иван Чишкала, Эдер Лима, Даниил Давыдов (все - "Газпром-ЮГРА"), Ромуло, Сергей Сергеев, Александр Фукин (все - "Динамо"), Даниил Кутузов, Сергей Абрамов (оба - "Дина"), Николай Шистеров, Никита Фахрутдинов, (оба - "Синара"), Артем Антошкин, Николай Переверзев, Иван Милованов, Андрей Батырев (все - "Тюмень"), Ян Кузенок ("Политех").

Молодежная сборная России

Вратари: Игорь Трушкин, Альберт Цайдер (оба - "Дина"), Артем Шевченко ("Газпром-ЮГРА").

Полевые игроки: Валерий Демин ("Синара"), Руслан Кудзиев, Донер Аманбаев (оба - "Сибиряк"), Денис Неведров, Андрей Соколов (оба - "Тюмень"), Амир Вахитов ("Ишим-Тюмень-2"), Максим Мухутдинов, Владимир Саносян, Андрей Заболонков (все - "Дина"), Юлиан Шамсутдинов ("Норильский никель"), Никита Анисимов ("Норильский никель-дубль"), Борис Муратов (КПРФ-дубль), Янар Асадов, Артем Ниязов, Сергей Денисов (все - "Газпром-ЮГРА").

Напомним, что год назад национальная сборная России дважды сыграла вничью с Ираном в персидском городе Язд - 1:1 и 0:0. Молодежный состав уступил сверстникам в первой игре - 3:6, а в ответной добился паритета - 1:1.