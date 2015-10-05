Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Капитан «Уфы» Засеев успешно прооперирован

    Капитан «Уфы» защитник Азамат Засеев, получивший тяжелую травму в матче минувшего тура чемпионата России против «Краснодара», успешно перенес операцию на правой ноге.

    «Капитан футбольного клуба «Уфа» Азамат Засеев прооперирован в больнице №3 города Уфы. Операция продолжалась 3.5 часа, самочувствие спортсмена – удовлетворительное», - сообщается на официальном сайте клуба.

    По словам врачей Засеев будет выписан из больницы к концу этой недели, а на полноценное восстановление после перелома большой берцовой кости со смещением уйдет около трех-четырех месяцев.

    Источник: ФК «Уфа»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2015 18:49
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11