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    На стадионе ЦСКА посеяли газон

    На новой, строящейся, арене московского ЦСКА на 3-й Песчаной улице засеяли футбольное поле. Сообщается, что недавно была завершена установка дренажной системы, а сегодня произошел посев.

    «Семена была засеяны по всему периметру будущего газона и уже сегодня работала система полива. При минусовых температурах будет включаться подогрев, также будут использоваться специальные лампы, которые будут помогать растить газон в темное время суток», - сообщается на официальном сайте красно-синих.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    05.10.2015 18:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 6 октября 2015, 21:24

      Новый стадион это всегда праздник,скоро во многих городах откроются новые арены и всем будет здорово!

      0
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      Рейтинг: +26

      -Сидор Лютый- 6 октября 2015, 12:09

      Главное,что унавозили хорошеничко.

      2
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      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 5 октября 2015, 20:58

      и это прекрасно!

      0
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      Рейтинг: +28

      Обстолб Хуембей 5 октября 2015, 19:30

      Буряками засеяли.

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      Рейтинг: +60

      Shaft > Обстолб Хуембей 5 октября 2015, 23:24

      Cечешь фишку

      2
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 5 октября 2015, 18:33

      Погнали лысого по трассе !!!

      0
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