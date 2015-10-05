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    Тарасов: «Приятно, что трое игроков из «Локомотива» в сборной»

    Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов рассказал о своих ожиданиях от игры против сборной Молдовы.

    «Приехал в сборную с хорошим настроением, вчера выиграли игру, эмоции положительные. Насчет ситуации в Молдавии я не думаю, думаю только о футболе. Перекроют дороги? Это не наши сложности, этим должно заниматься руководство.

    Повторится ли прошлогодний результат с Молдавией? Сложно сказать, матчи не повторяются, каждый следующий – новый этап. Думаю, и на этот раз мы выиграем. Приятно, что трое игроков из «Локомотива» в сборной. Со Слуцким еще не приходилось работать, но ни с кем из тренеров у меня никогда не было проблем. Думаю, что подстроюсь под работу Слуцкого, и не возникнет никаких проблем с тренировочным процессом.

    Сборная Молдавии? Знаю только Епуряну, мы с ним играли в «Москве». Но давно с ним не общался, поэтому ничего сказать не могу, кроме того, что это качественный защитник. Смена тренера в сборной Молдавии? Нужно посмотреть предыдущие игры Молдавии. На теории разберем соперника и поймем, как против него играть», - сказал Тарасов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.10.2015 17:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 5 октября 2015, 18:35

      Типа ваши ожидания - ваши проблемы .

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