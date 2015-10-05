Тарасов: «Приятно, что трое игроков из «Локомотива» в сборной»

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов рассказал о своих ожиданиях от игры против сборной Молдовы.

«Приехал в сборную с хорошим настроением, вчера выиграли игру, эмоции положительные. Насчет ситуации в Молдавии я не думаю, думаю только о футболе. Перекроют дороги? Это не наши сложности, этим должно заниматься руководство.

Повторится ли прошлогодний результат с Молдавией? Сложно сказать, матчи не повторяются, каждый следующий – новый этап. Думаю, и на этот раз мы выиграем. Приятно, что трое игроков из «Локомотива» в сборной. Со Слуцким еще не приходилось работать, но ни с кем из тренеров у меня никогда не было проблем. Думаю, что подстроюсь под работу Слуцкого, и не возникнет никаких проблем с тренировочным процессом.

Сборная Молдавии? Знаю только Епуряну, мы с ним играли в «Москве». Но давно с ним не общался, поэтому ничего сказать не могу, кроме того, что это качественный защитник. Смена тренера в сборной Молдавии? Нужно посмотреть предыдущие игры Молдавии. На теории разберем соперника и поймем, как против него играть», - сказал Тарасов.