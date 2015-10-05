Жирков выбыл на одну-две недели

Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о состоянии защитника команды Юрия Жиркова, получившего повреждение в матче минувшего тура чемпионата России против ЦСКА.

«Ничего хорошего в состоянии Жиркова нет, если он поменялся. Хотя он смог доиграть первый тайм. Если у него был спазм, то на неделю он выпадет из строя, - и это наверняка, - а если микроповреждение, то минимум на две. Вопрос держат на контроле и наш тренерский штаб, и доктора сборной России, но пока результатов обследования у нас нет», - проинформировал Кобелев.