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    Думбия: «Дебют за «Рому» был худшим матчем в моей жизни»

    Нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия рассказал о своем дебюте за «Рому» и причинах, по которым он не хочет возвращаться в Италию.

    «Меня в первом же матче против "Пармы" освистали болельщики, мне было жутко неприятно! Люди не хотели понимать, что я только вернулся с Кубка Африки, неделю отдыхал и не был в нужной форме. Помню, в пятницу я прибыл в Москву, чтобы получить итальянскую визу и вылететь последним самолетом в Рим, потому что уже в воскресенье была игра! Я не был готов к ней, но что поделать, мне не оставили выбора.

    Мы пообщались с главным тренером Руди Гарсией, и он все понял, просто на тот момент "Рома" была в кризисе, а здоровых нападающих не было. Он потом извинился за это, но после игры с "Пармой" я понял, что не останусь в Риме. Это был худший матч в моей жизни. Когда меня заменили на 85-й минуте, я хотел как можно быстрее уехать со стадиона домой», - поделился нападающий в интервью "Российской газете".

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.10.2015 16:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +26

      -Сидор Лютый- 6 октября 2015, 07:58

      Плохому танцору яйки мешают.

      2
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      Рейтинг: +10

      расулик 5 октября 2015, 21:58

      уровень чемпионатов разный,там нету мордовий уралов анжуйцев спартачей чтоб легко игралось

      2
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      Рейтинг: +459

      sour12 > расулик 6 октября 2015, 07:25

      ты глупый человек...если статистику на тот момент посмотреть пока Думбия играл там в составе Ромы было 3 форварда которые в 3 раза больше времени провели на поле, а забили меньше или столько же...о каком ты космическом уровне пишешь?глупый ребёнок.

      -1
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      Рейтинг: +8

      EGIZAR_ZA_LOKO 5 октября 2015, 20:37

      easy easy)

      0
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      Рейтинг: -9

      aviaman 5 октября 2015, 16:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      макака обижен ахахах

      -19
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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 > aviaman 5 октября 2015, 19:22

      Ты что пасть разиваешь,гнида!!!Смотри чтоб тебя не обидели!!!

      1
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      Рейтинг: -9

      aviaman > CSKA №1 5 октября 2015, 20:34

      заднеприводный ротик офф ,не забудь перед сном овса поесть

      -3
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      Рейтинг: -9

      aviaman > vit1903 5 октября 2015, 23:48

      ну да ,я вижу только женские письки ))
      а вот ты я смотрю ,любитель пососать залупони большие да малые ,ты около гейский защекан

      1
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      Рейтинг: +26

      -Сидор Лютый- > CSKA №1 6 октября 2015, 08:23

      Он прально сказал.

      1
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