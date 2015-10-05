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    Бушманов: «Карпин – достаточно грамотный и опытный тренер, который многое повидал»

    Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился своим мнением о перспективах армавирского «Торпедо» с Валерием Карпиным.

    «В матче с нашей командой бросилось в глаза, что у «Торпедо» есть индивидуально достаточно неплохие футболисты для уровня ФНЛ. Но, видимо, они находятся не в лучшем психологическом состоянии, а взаимодействие у игроков пока не отлажено. Отдельные футболисты – еще не команда. А у «Торпедо» ее пока не видно. Правда, времени у тренерского штаба практически не было. Им все приходится делать на ходу в условиях уже официальных матчей. Конечно, это сложно.

    Вполне возможно, тренерскому штабу «Торпедо» просто требуется время для того, чтобы выправить ситуацию. Понятно, что это новая команда, которую собрали около двух с половиной месяцев назад. Ясное дело, что было очень мало времени, чтобы что-то выстроить в команде. Наверное, тренерскому штабу очень сложно в таких условиях работать и добиваться результатов.

    Карпин – достаточно грамотный и опытный тренер, который многое повидал. Тренерский штаб у него тоже квалифицированный, ему помогают испанские специалисты. В этой ситуации могу только пожелать удачи Карпину! Ситуация действительно сложная. Надеюсь, что он способен из нее выпутаться. Карпин всегда был уверенным в себе человеком, который не боится трудностей. Даже его решение возглавить «Торпедо» об этом говорит. Понятно, что это было большим риском, и он до сих пор сохраняется. Но у Карпина, безусловно, есть характер, который может помочь в этой ситуации», - отметил Бушманов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.10.2015 15:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 9 октября 2015, 13:48

      Но Валера еще не повидал зону Юг, а уже пора.

      0
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 5 октября 2015, 18:47

      Раздули из куска " Г" тренера.

      0
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      Рейтинг: +151

      Niepel 5 октября 2015, 16:45

      Вот бывшие игроки "Спартака" нахваливают Карпина, а толку от него нет нигде!

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