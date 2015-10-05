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    «Ювентус» планирует выкупить трансфер Куадрадо

    «Ювентус» собирается выкупить трансфер полузащитника Хуана Куадрадо, права на которого принадлежат «Челси», по окончании арендного соглашения. Сообщается, что туринцы готовы заплатить за футболиста, ставшего важной частью команды Массимилиано Аллегри, наставника "старой синьоры", 20 миллионов евро.

    Ожидается, что англичане не будут противиться уходу колумбица, который в футболке «Челси» 15 раз выходил на поле и лишь однажды отметился голевой передачей, но постараются выручить за него хотя бы 25 миллионов евро, так как покупался Куадрадо зимой этого года за 32 миллиона.

    Как сообщает источник, агент футболиста Алессандро Луччи в ближайшее время должен вылететь в Лондон для обсуждения будущего игрока.

    Источник: Goal.com

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    05.10.2015 15:19
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