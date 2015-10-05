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    УЕФА рассмотрит дело о поведении болельщиков «Локомотива»

    Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит дело о поведении болельщиков московского «Локомотива» на матче группового раунда Лиги Европы против албанского «Скендербеу».

    Фанаты железнодорожников обвиняются в скандировании политических лозунгов и проявлении расизма. Руководство московского клуба уже принесло извинения за поведение группы лиц на матче и подтвердило свою готовность найти виновных и привлечь их к ответственности.

    Сообщается, что решение о возможном наказании «Локомотива» будет принято дисциплинарным комитетом 15 октября.

    Источник: УЕФА

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    05.10.2015 14:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 5 октября 2015, 17:18

      Из за пары долбоебов закроют сектора или вообще с пустыми будут бегать

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