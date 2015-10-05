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    Зырянов: «Люди со стороны не рискуют вкладывать в «Торпедо»

    Бывший полузащитник московского «Торпедо», ныне играющий тренер «Зенита-2» Константин Зырянов прокомментировал финансовую ситуацию своего бывшего клуба и то, что персоналу клуба уже пятый месяц не платят зарплату.

    «Я на это скажу, что давно шло к этому. Когда еще в первый раз команда ушла с завода ЗИЛ в Лужники, просто задергали ее все: кому эта команда принадлежит, где настоящее "Торпедо"... Думаю, там уже люди, которые готовы были вкладываться в "Торпедо", они не понимали, что происходит. Команда вернулась на ЗИЛ, там завод как таковой уже не тот гигант, который был в Советском Союзе. Поэтому денег нет, сложно их найти, а люди со стороны, которые видят эту ситуацию, мне кажется, просто не рискуют вкладывать в «Торпедо», - отметил Зырянов.

    Источник: Р-Спорт

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    05.10.2015 14:47
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