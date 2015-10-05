Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Проект Объединенной футбольной лиги Украины и России закрыт

    Пресс-атташе Объединенной футбольной лиги Украины и России Андрей Малосолов проинформировал, что проект турнира официально закрыт.

    «Итак, завершилась наша совместная работа с Валерием Георгиевичем Газзаевым в рамках проекта оргкомитета ОФЛ. Начавшись в 2012 году в качестве проекта объединенного чемпионата России и Украины, он трансформировался в предвыборную компанию Валерия Газзаева на пост руководителя РФС. Уверен, труд Валерия Георгиевича еще пригодится нашему футболу, а сам Газзаев непременно вернется в большой футбол», - сообщил Малосолов.

    Напомним, оргкомитет Объединенной футбольной лиги был создан в декабре 2012 года. Генеральным директором проекта стал российский тренер Валерий Газзаев.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2015 14:36
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2867

      nemolod 5 октября 2015, 20:59

      Вспомнилось из Маяковского - "Они хотели лигу,ну а вышла ФИ-ГА"!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      CAXY 5 октября 2015, 18:15

      Это не хоккей, где лига чемпионов - второсортный турнирчик. Вся проблема будет в выбивании от уефа квот в еврокубки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 5 октября 2015, 17:54

      Вот это новость, неужели кто-то сомневался

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Смит80 5 октября 2015, 17:40

      Проект был изначально утопичным. Реальней создать Открытую Футбольную Лигу в которую войдут клубы России-Белоруссии-Казахстана-А
      рмении, я думаю клубы Финляндии, Азербайджана , Киргизии, тоже проявят интерес если им предложить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 5 октября 2015, 16:42

      Фу слава тебе яйца ! Хоть пачкаться об укроповское Г не надо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 5 октября 2015, 16:40

      Теперь усатому один путь – в аналитики. В компанию к Бубну и Серафимычу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6335

      Добрый Бобер 5 октября 2015, 16:12

      Оперативно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 5 октября 2015, 16:12

      А я то все думаю, чем Газзаев сейчас занимается, а он оказывается все зарплату получал за чемпионат, которого и нет , кроме как на бумаге)))))
      Вот это функции у функционера, дай бог каждому)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +296

      Старый Пью 5 октября 2015, 15:52

      ну-ну :-)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 5 октября 2015, 14:48

      мда, лучше аланию пусть поднимет

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11