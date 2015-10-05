Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Вопрос будущего Чалого в «Рубине» решится в ближайшие два дня

    Генеральный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев сообщил, что будущее Валерия Чалого на посту исполняющего обязанности главного тренера команды решится в ближайшие два дня.

    «Вопрос его дальнейшей работы в "Рубине" в стадии решения. Думаю, что определенность в нем настанет сегодня-завтра. Появится ли у «Рубина» новый главный тренер? Пока оставлю это без комментариев - до принятия окончательного решения.

    Команде нужно время, чтобы почувствовать уверенность. Смена тренера и руководства для команды бесследно никогда не проходит, футбольный коллектив - хрупкий организм. Мы верим в наших футболистов и думаем, что после перерыва в чемпионате будем набирать очки и выходить из сложной турнирной ситуации. Перерыв нам на руку», - отметил Фахриев.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2015 13:03
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26

      -Сидор Лютый- 6 октября 2015, 08:26

      Да дайте же человеку поработать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Нигелист 5 октября 2015, 20:27

      Такая частая смена тренеров обычно приводит к плачевным результатам.
      Жалко конечно Рубин, но ничего хорошего ждать не приходится. Хотя с таким составом напрямую вылететь не должны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 5 октября 2015, 19:27

      Слепые там в Казани что ли ? Ему физ-ру во 2-м классе , само то !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 5 октября 2015, 14:44

      До зимнего окна лучше не трогать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1102

      edw7777 > paparazzi-kazan 5 октября 2015, 15:53

      Да не тренер это. После каждой игры так игрокам в ножки падать, как будто они подвиг совершили... Так тренер премьер-лиги себя вести не должен.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11