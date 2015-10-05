Абдулатипов: «Керимов устал тащить «Анжи» в одиночку»

что значит" устал тащить"? он владелец клуба!не тянет,пусть продаёт.ведь сам же раскручивал бренд!а если Анжи в конце сезона выйдет в ЕК,то другая песня будет звчуать?это не серьёзно.кто вообще просил его покупать Сёмина,при успешном Ташуеве?
Глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов выразил мнение, что владельца «Анжи» Сулеймана Керимова нужно разгрузить от обязательств перед клубом.
«Задача "Анжи" в ближайшие три года - закрепиться в Премьер-лиге. Также очень хочется разгрузить от обязательств перед "Анжи" Сулеймана Керимова. Он один тащит клуб. Я обращаюсь ко многим дагестанским предпринимателям, чтобы они включились в эту работу. Я общаюсь с Керимовым. Он устал от всего этого, а бросить не может, потому что "Анжи" стал уже брендом. И это очень важный социальный проект», - рассказал Абдулатипов.