Абдулатипов: «Керимов устал тащить «Анжи» в одиночку»

Глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов выразил мнение, что владельца «Анжи» Сулеймана Керимова нужно разгрузить от обязательств перед клубом.

«Задача "Анжи" в ближайшие три года - закрепиться в Премьер-лиге. Также очень хочется разгрузить от обязательств перед "Анжи" Сулеймана Керимова. Он один тащит клуб. Я обращаюсь ко многим дагестанским предпринимателям, чтобы они включились в эту работу. Я общаюсь с Керимовым. Он устал от всего этого, а бросить не может, потому что "Анжи" стал уже брендом. И это очень важный социальный проект», - рассказал Абдулатипов.