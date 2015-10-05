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    Абдулатипов: «Керимов устал тащить «Анжи» в одиночку»

    Глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов выразил мнение, что владельца «Анжи» Сулеймана Керимова нужно разгрузить от обязательств перед клубом.

    «Задача "Анжи" в ближайшие три года - закрепиться в Премьер-лиге. Также очень хочется разгрузить от обязательств перед "Анжи" Сулеймана Керимова. Он один тащит клуб. Я обращаюсь ко многим дагестанским предпринимателям, чтобы они включились в эту работу. Я общаюсь с Керимовым. Он устал от всего этого, а бросить не может, потому что "Анжи" стал уже брендом. И это очень важный социальный проект», - рассказал Абдулатипов.

    Источник: ТАСС

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    05.10.2015 12:52
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +282

      cканер 6 октября 2015, 21:36

      что значит" устал тащить"? он владелец клуба!не тянет,пусть продаёт.ведь сам же раскручивал бренд!а если Анжи в конце сезона выйдет в ЕК,то другая песня будет звчуать?это не серьёзно.кто вообще просил его покупать Сёмина,при успешном Ташуеве?

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 5 октября 2015, 19:14

      Пускай в ФНЛ играют,вместе с Торпедо!!

      2
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг > джон базелон 5 октября 2015, 19:25

      Это абсолютно правильно !!!

      -1
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 5 октября 2015, 17:20

      Керимов- не серьёзный человек. Ведь знал на что шел, а теперь видите ли устал. Обидно за такие клубы и стыдно за таких бизнесменов.

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      Рейтинг: +111

      lifter025 > Антибиотик 6 октября 2015, 00:02

      На себя обижайся девочка,ты не знаешь сколько хорошего делает Керимов....таких бы людей побольше

      -1
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > lifter025 6 октября 2015, 09:22

      Если ты написал при регистрации своё имя "горец", то ты думаешь, что ты мужик?)) Или я что-то плохое в своём комменте написал? Вот сначала такое хамло, как ты начинает оскорблять, а потом начинаете плакать, что мы кавказцев не любим. Я могу понять ещё малолетнего юношу, но ты же вроде взрослый уже, а родители воспитания так и не дали. Жаль. И тем не менее я желаю клубу Анжи только процветать.

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      Рейтинг: +161

      Анжи Махачкала05 > Антибиотик 6 октября 2015, 13:13

      Честно говоря ты не прав! Все в Дагестане знают что Абдулатипов гребет все под себя и Керимову не дал развивать Анжи .Когда этой власти не было Керимов выделял огромные суммы на инфраструктуру команды. Он вообще топит всех и республику

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      Рейтинг: +282

      cканер > Антибиотик 6 октября 2015, 21:38

      не пишите чушь!

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