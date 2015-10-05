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    «Краснодар» пожелал скорейшего выздоровления капитану «Уфы»

    Пресс-служба «Краснодара» опубликовала заявление, в котором пожелала скорейшего выздоровления капитану «Уфы» Азамату Засееву, который получил перелом ноги в матче этих команд. Футболист выбыл как минимум до конца календарного года.

    «ФК «Краснодар» выражает сожаление в связи с тяжелой травмой, полученной полузащитником «Уфы» Азаматом Засеевым в мачте, прошедшем 4 октября на стадионе «Нефтяник» в столице Башкирии, и желает капитану уфимцев скорейшего выздоровления.

    Искренне надеемся, что восстановление и лечение пройдет успешно, желаем Азамату как можно быстрее вернуться в строй и продолжать радовать своей игрой болельщиков Уфы и других городов России!» - говорится в обращении.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    05.10.2015 11:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +354

      REDAT 7 октября 2015, 16:40

      Здоровья Засееву!

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