«Краснодар» пожелал скорейшего выздоровления капитану «Уфы»

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала заявление, в котором пожелала скорейшего выздоровления капитану «Уфы» Азамату Засееву, который получил перелом ноги в матче этих команд. Футболист выбыл как минимум до конца календарного года.

«ФК «Краснодар» выражает сожаление в связи с тяжелой травмой, полученной полузащитником «Уфы» Азаматом Засеевым в мачте, прошедшем 4 октября на стадионе «Нефтяник» в столице Башкирии, и желает капитану уфимцев скорейшего выздоровления.

Искренне надеемся, что восстановление и лечение пройдет успешно, желаем Азамату как можно быстрее вернуться в строй и продолжать радовать своей игрой болельщиков Уфы и других городов России!» - говорится в обращении.