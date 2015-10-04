Мини-футбол. «Газпром» выдает стопроцентный результат

Российский мини-футбольный клуб "Газпром-ЮГРА" и в третьем своем матче Основного раунда Кубка УЕФА одержал победу. В заключительный день были обыграны хозяева из АПОЭЛ - 10:3.

Основной раунд, группа 1

4 октября, Никосия, Кипр. Tassos Papadopoulos Eleftheria Arena

"Газпром-ЮГРА" (Югорск, Россия) - АПОЭЛ (Никосия, Кипр) - 10:3 (3:2)

Судьи: Марк Биркетт (Англия), Ибрахим Эль Джилали (Нидерланды), Моше Бохбот (Израиль)

"Газпром-ЮГРА": Купатадзе, Слемзин, Шевченко - Эдер Лима, Робиньо, Катата, Давыдов, Лысков, Марсенио, Чишкала, Ниязов, Сигнев.

АПОЭЛ: Еврипидоу, Киприану, Кониалис - Алексиу, Стилину, Иакову, Кулумбрис, Ианнову, Вийера, Фейтоза, Родолфо

Голы: 1:0 - Эдер Лима, 2. 1:1 – Стилину, 10. 2:1 - Эдер Лима, 10. 2:2 – Родолфо, 13. 3:2 – Чишкала, 16. 4:2 – Фейтоза, 21 (в свои ворота). 5:2 – Давыдов, 22. 6:2 - Эдер Лима, 28. 7:2 – Сигнев, 33. 8:2 – Марсенио, 33. 9:2 – Робиньо, 34. 10:2 – Сигнев, 34. 10:3 – Кулумбрис, 39.

Помимо российского клуба право сыграть в Элитном раунде получили следующие команды: "Кремлен-Бисетр" (Франция), "Бенфика" (Португалия), "Добовец" (Словения), "Пескара" (Италия), "Локомотив" (Украина), "Слов-Матик" (Словакия), "Железарец" (Македония), ЭРА-ПАК (Чехия), "Халле-Гооик" (Бельгия), "Лидсельмаш" (Белоруссия), Дьер (Венгрия).

Напомним, что к двенадцати клубам Основного раунда присоединяются четыре клуба, которые начнут борьбу позже других - сразу с Элитного раунда. Это прошлогодний обладатель Кубка УЕФА казахстанский "Кайрат", чемпионы своих стран испанский "Интер Мовистар" и сербский "Экономац", а также вторая команда Чемпионата Казахстана прошлого сезона "Тулпар". Формат проведения Элитного раунда ничем не отличается от предыдущих - снова команды будут разделены на четыре группы. На поле одной из команд каждой группы будут проводиться четыре мини-турнира, по итогам которых определятся четыре команды, которые займут первые места в своих группах и выйдут в "Финал Четырех".

Жеребьёвка Элитного раунда намечена на 14 октября!