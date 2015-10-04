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    Щенников заменит Жиркова в сборной России

    Защитник «Динамо» Юрий Жирков, который в сегодняшнем матче с ЦСКА потянул мышцу, не примет участия в ближайших матчах сборной России. Вместо него в национальную команду отправится защитник «армейцев» Георгий Щенников.

    Полный список игроков, вызванных Леонидом Слуцким:

    Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Юрий Лодыгин («Зенит» Санкт-Петербург), Артем Ребров («Спартак» Москва).

    Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников (все - ЦСКА Москва), Дмитрий Комбаров («Спартак» Москва), Олег Кузьмин («Рубин» Казань), Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург).

    Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Широков (оба - «Спартак» Москва), Игорь Денисов, Алексей Ионов (оба - "Динамо" Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Алан Касаев, Александр Самедов, Дмитрий Тарасов (все - "Локомотив"), Павел Мамаев («Краснодар»),Олег Шатов («Зенит Санкт-Петербург), Денис Черышев («Реал» Мадрид Испания).

    Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Александр Кокорин («Динамо» Москва), Федор Смолов ("Краснодар").

    Источник: РФС

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    04.10.2015 22:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +93

      pravda 6 октября 2015, 16:38

      Ещенко почему бы не взять...ах да, ведь команда аутсайдер и тем более Анжи.

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      Рейтинг: +2548

      Челнинец 5 октября 2015, 10:20

      ну канечно своих будет брать, а то что он слабый футболист его не волнует, лучше калешина взял бы!

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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 5 октября 2015, 00:17

      Все, копец, дырка в сборной слева! Все голы ЦСКА привозит.

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      Рейтинг: +167

      астраханец > CSKA-39- 5 октября 2015, 01:40

      Он и не выйдет скорее всего. Там, наверное, Комбаров появится

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      Рейтинг: +15

      FKulagin > CSKA-39- 5 октября 2015, 01:57

      Да ну ладно! Он с травмой долго отсутствовал, скоро наберет форму!

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      Рейтинг: +17

      bu.dda 4 октября 2015, 23:51

      Рад за Георгия. Пора выходить на новый уровень.

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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 4 октября 2015, 23:13

      Удачи Жоре!!!Верим!!!

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