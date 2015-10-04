Щенников заменит Жиркова в сборной России

Защитник «Динамо» Юрий Жирков, который в сегодняшнем матче с ЦСКА потянул мышцу, не примет участия в ближайших матчах сборной России. Вместо него в национальную команду отправится защитник «армейцев» Георгий Щенников.

Полный список игроков, вызванных Леонидом Слуцким:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Юрий Лодыгин («Зенит» Санкт-Петербург), Артем Ребров («Спартак» Москва).

Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников (все - ЦСКА Москва), Дмитрий Комбаров («Спартак» Москва), Олег Кузьмин («Рубин» Казань), Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург).

Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Широков (оба - «Спартак» Москва), Игорь Денисов, Алексей Ионов (оба - "Динамо" Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Алан Касаев, Александр Самедов, Дмитрий Тарасов (все - "Локомотив"), Павел Мамаев («Краснодар»),Олег Шатов («Зенит Санкт-Петербург), Денис Черышев («Реал» Мадрид Испания).

Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Александр Кокорин («Динамо» Москва), Федор Смолов ("Краснодар").