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    Черышев пропускает мадридское дерби

    Полузащитник "Реала" Денис Черышев не выйдет на поле в матче против "Атлетико". Главный тренер "галактикос" Рафаэль Бенитес оставил россиянина вне заявки на этот матч.

    В стартовом составе "Реала" на поле выйдут Кейлор Навас, Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Даниэль Карвахаль, Лука Модрич, Тони Кроос, Иско, Каземиро, Криштиану Роналду и Карим Бензема.

    На скамье запасных поединок начнут Кико Касилья, Альваро Арбелоа, Начо, Гарет Бэйл, Матео Ковачич, Хесе и Лукас.

    "Бомбардир.ру" ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка "Атлетико" - "Реал".

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2015 21:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12

      fanat-vrn 4 октября 2015, 22:46

      Практически после каждого матча "Реала" возникает вопрос: "зачем Бенитес оставлял Черышева?”, ибо Денис даже в заявку на матч редко попадает, об выходе на поле и речи нет

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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- > fanat-vrn 5 октября 2015, 00:16

      Бежать ему надо из Реала, по той же причине и в сборной не играет, практики нема!

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