Черышев пропускает мадридское дерби

Полузащитник "Реала" Денис Черышев не выйдет на поле в матче против "Атлетико". Главный тренер "галактикос" Рафаэль Бенитес оставил россиянина вне заявки на этот матч.

В стартовом составе "Реала" на поле выйдут Кейлор Навас, Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Даниэль Карвахаль, Лука Модрич, Тони Кроос, Иско, Каземиро, Криштиану Роналду и Карим Бензема.

На скамье запасных поединок начнут Кико Касилья, Альваро Арбелоа, Начо, Гарет Бэйл, Матео Ковачич, Хесе и Лукас.

"Бомбардир.ру" ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка "Атлетико" - "Реал".