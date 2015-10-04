Серия А. «Ювентус» и «Лацио» разобрались с аутсайдерами

"Ювентус" прервал свою неудачную серию в чемпионате, обыграв в 7-м туре "Болонью" со счетом 3:1. "Лацио" обыграл еще одного аутсайдера "Фрозиноне" - 2:0.

Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур

Лацио – Фрозиноне – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Кейта, 80; 1:0 – Джорджевич, 94.

Ювентус – Болонья – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Мунье, 5; 1:1 – Мората, 33; 2:1 – Дибала, 53; 3:1 – Хедира, 63.

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