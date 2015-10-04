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    Серия А. «Ювентус» и «Лацио» разобрались с аутсайдерами

    "Ювентус" прервал свою неудачную серию в чемпионате, обыграв в 7-м туре "Болонью" со счетом 3:1. "Лацио" обыграл еще одного аутсайдера "Фрозиноне" - 2:0.

    Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур

    Лацио – Фрозиноне – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Кейта, 80; 1:0 – Джорджевич, 94.

    Ювентус – Болонья – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Мунье, 5; 1:1 – Мората, 33; 2:1 – Дибала, 53; 3:1 – Хедира, 63.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2015 21:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +104

      Chuck_TLT 4 октября 2015, 21:24

      Видна была нервозность от психологического давления в начале матча, но команда вовремя взяла себя в руки и показала уверенную игру. Всех Ювентини с победой, надеюсь это начало новой серии из побед. PS Хедиру с почином

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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO 4 октября 2015, 21:17

      Юве с победой пора уже в таблице порядок навести

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