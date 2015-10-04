Серия А. «Ювентус» и «Лацио» разобрались с аутсайдерами

Видна была нервозность от психологического давления в начале матча, но команда вовремя взяла себя в руки и показала уверенную игру. Всех Ювентини с победой, надеюсь это начало новой серии из побед. PS Хедиру с почином
"Ювентус" прервал свою неудачную серию в чемпионате, обыграв в 7-м туре "Болонью" со счетом 3:1. "Лацио" обыграл еще одного аутсайдера "Фрозиноне" - 2:0.
Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур
Голы: 1:0 – Кейта, 80; 1:0 – Джорджевич, 94.
Голы: 0:1 – Мунье, 5; 1:1 – Мората, 33; 2:1 – Дибала, 53; 3:1 – Хедира, 63.