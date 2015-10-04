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    РФПЛ. «Локомотив» разгромил «Амкар»

    "Локомотив" в 11-м туре Премьер-лиги разгромил на своем поле "Амкар" со счетом 3:0. Голы в этом поединке забивали Александр Коломейцев, Александр Самедов и Алексей Миранчук.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур

    Локомотив (Москва) – Амкар (Пермь) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Коломейцев, 27; 2:0 – Самедов, 77; 3:0 – Миранчук, 85.

    Локомотив: Гильерме, Денисов (Янбаев, 73), Пейчинович, Михалик (Лошагов, 46), Шишкин, Касаев, Тарасов, Ндинга (Миранчук, 61), Коломейцев, Самедов, Ниассе.

    Амкар: Селихов, Занев (Зайцев, 17), Белоруков, Арзуманян, Бутко, Идову (Йовичич, 62), Огуде, Шаваев, Баланович, Прудников, Чума (Пеев, 46).

    Предупреждения: Огуде, 15.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2015 20:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +107

      AlexKane 4 октября 2015, 22:02

      Победа в эконом режиме

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 4 октября 2015, 21:39

      Сопротивления не было, Амкарка сдал без боя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO 4 октября 2015, 21:10

      Да ну Ниас конечно браво он пахарь и передача на миранчука ради уверености молодого . Браво

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 4 октября 2015, 21:07

      С Победой, любимый Локо!!! Так держать!!!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +212

      perm 242 4 октября 2015, 21:07

      да , как - то без энтузиазма Амкар играл ...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO 4 октября 2015, 21:03

      С победой паравозы. Победа затратив минимум сил . Пермяки были не похожи на себя . ВсеХ паравозов еше раз с победой! !!

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