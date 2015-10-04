Слуцкий уже готовится к Молдавии

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Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий уже готовится к матчам национальных команд.
Как передает корреспондент «Бомбардир.ру», сегодня после матча между «Динамо» и ЦСКА наставник армейцев был замечен с папкой, в которой виднелся лист с составом сборной Молдавии.