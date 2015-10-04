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    Слуцкий уже готовится к Молдавии

    Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий уже готовится к матчам национальных команд.

    Как передает корреспондент «Бомбардир.ру», сегодня после матча между «Динамо» и ЦСКА наставник армейцев был замечен с папкой, в которой виднелся лист с составом сборной Молдавии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2015 18:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7

      boko40 4 октября 2015, 21:13

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      Рейтинг: +1368

      Taps > boko40 4 октября 2015, 21:22

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