Слуцкий уже готовится к Молдавии

Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий уже готовится к матчам национальных команд.

Как передает корреспондент «Бомбардир.ру», сегодня после матча между «Динамо» и ЦСКА наставник армейцев был замечен с папкой, в которой виднелся лист с составом сборной Молдавии.