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    РФПЛ. «Уфа» - «Краснодар». Все голы

    1:0 – Фомин, 47

    1:1 – Мамаев, 49

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2015 17:59
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