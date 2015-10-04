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РФПЛ. «Уфа» - «Краснодар». Все голы
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Текст
«Домой по паспорту не ходят». Как герои РПЛ реагируют на Fan ID
46
18:14
«Химки» думают над отставкой Гогниева. У клуба есть два кандидата на его замену
18:07
«Реал» возмущен неспортивным поведением Гави в Эль Класико (The Athletic)
17:58
Божович назвал лучшего тренера в России: «Он обыгрывал «Барселону»
17:52
«Урал» сделал заявление по обвинению прокуратуры Нидерландов в адрес Влута
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Все новости
17:44
Стало известно, куда хочет перейти Сперцян
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17:35
Адвокат семьи погибшего ребенка опасается, что Влут примет гражданство РФ и останется в России
2
17:21
Генич рассказал, когда придет на матч ЦСКА в футболке «Спартака»
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16:58
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Еще одного голландца из РПЛ судят на родине: много выпил, устроил смертельное ДТП на скорости 203 км/ч и врал клубу
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16:33
Генич отказался идти на фанатскую трибуну ЦСКА в майке «Спартака»: он проиграл спор Чалову
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16:18
В Нидерландах запросили 3,5 года тюрьмы для Влута из «Урала»: он пьяным врезался в машину и стал виновником гибели 4-летнего ребенка
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16:00
Глава российских судей объяснил, почему судьи часто ошибаются против «Спартака»
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15:53
Канчельскис ответил на оскорбления Губерниева за слова о цензуре в пользу «Зенита» на «Матч ТВ»
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15:23
Божович назвал самый популярный клуб РПЛ: «За них болеет вся Россия!»
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15:14
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1:0 – Фомин, 47
1:1 – Мамаев, 49
Источник:
Бомбардир.ру
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04.10.2015 17:59
Россия. Премьер-лига
Россия
Уфа
Краснодар
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