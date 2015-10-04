РФПЛ. «Уфа» и «Краснодар» сыграли вничью

МАГНИТ в европу хочет,понимаете
В рамках 11-го тура чемпионата России «Уфа» и «Краснодар» сыграли вничью.
На гол Семена Фомина в начале первого тайма спустя две минуты ответил Павел Мамаев, установивший финальный счет.
Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур
Голы: 1:0 – Фомин, 47; 1:1 – Мамаев, 49.
Уфа: Нарубин, Сухов, Никитин (Семакин, 34), Кацалапов, Сафрониди, Пауревич, Фомин, Засеев (Фримпонг, 44), Стоцкий (Галиуллин, 75), Игбун, Пурье.
Краснодар: Синицын, Петров, Гранквист, Сигурдссон, Калешин (Енджейчик, 41), Страндберг, Каборе, Ахмедов (Вандерсон, 59), Мамаев, Быстров (Газинский, 77), Смолов.
Предупреждения: Гранквист, 57; Фримпонг, 71; Фомин, 82; Фримпонг, 84; Енджейчик, 86; Сафрониди, 90+3.
Удаление: Фримпонг, 84.