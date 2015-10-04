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    РФПЛ. «Уфа» и «Краснодар» сыграли вничью

    В рамках 11-го тура чемпионата России «Уфа» и «Краснодар» сыграли вничью.

    На гол Семена Фомина в начале первого тайма спустя две минуты ответил Павел Мамаев, установивший финальный счет.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур

    Уфа – Краснодар – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Фомин, 47; 1:1 – Мамаев, 49.

    Уфа: Нарубин, Сухов, Никитин (Семакин, 34), Кацалапов, Сафрониди, Пауревич, Фомин, Засеев (Фримпонг, 44), Стоцкий (Галиуллин, 75), Игбун, Пурье.

    Краснодар: Синицын, Петров, Гранквист, Сигурдссон, Калешин (Енджейчик, 41), Страндберг, Каборе, Ахмедов (Вандерсон, 59), Мамаев, Быстров (Газинский, 77), Смолов.

    Предупреждения: Гранквист, 57; Фримпонг, 71; Фомин, 82; Фримпонг, 84; Енджейчик, 86; Сафрониди, 90+3.

    Удаление: Фримпонг, 84.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2015 17:59
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +10

      muhep 4 октября 2015, 19:57

      МАГНИТ в европу хочет,понимаете

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      muhep 4 октября 2015, 19:57

      Пилять тупой краснодар,Кононову походу указания на лигу европы

      0
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      Рейтинг: +10

      tima2898 4 октября 2015, 18:47

      Ожидал чуть большего

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