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    РФПЛ. «Терек» обыграл «Рубин»

    В рамках 11-го тура чемпионата России «Терек» обыграл казанский «Рубин» на своем поле в Грозном.

    В первом тайме дублем за хозяев отметился Заур Садаев. Магомед Оздоев сумел сократить отставание «Рубина» во втором тайме, но команда Валерия Чалого так и не смогла заработать очки.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур

    Терек (Грозный) – Рубин (Казань) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Садаев, 18; 2:0 – Садаев, 22; 2:1 – Оздоев, 51.

    Терек: Городов, Адилсон, Маурисио, Садаев (Мбенге, 65), Кудряшов, Семенов, Иванов (Пирис, 73), Кузяев, Рыбус, Уциев, Лебеденко (Кадыров, 81).

    Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Камболов, Котуньо, Оздоев, Кисляк (Георгиев, 55), Набиуллин (Ахметов, 60), Канунников, Эдуардо, Портнягин (Дядюн, 46).

    Предупреждения: Кузьмин, 11; Садаев, 35; Семенов, 39; Кузяев, 79; Маурисио, 89.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2015 17:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8

      DISHNO 9 октября 2015, 18:15

      Не понравилось повидение Оздоева,после его гола!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14

      вован1409 4 октября 2015, 18:20

      Игра конечно ни зачет Тереку счет ни по игре,Рубин переигрывал вас. Поздравляю вас, но выиграть должен был Рубин .Очень жаль проигрывать, когда игра шла.А еще хуже всего констатировать что Сережа какой мяч себе приносит

      -3
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      ...
      Рейтинг: -15

      Abrekkk > вован1409 4 октября 2015, 18:25

      Спасибо за поздравление конечно, но вы забываете, что Терек имел несколько отличных моментов, которые грозненцы безобразно загубили. Удачи Рубине дальше!

      п.с. Оздоев после гола мог бы вести себя и по скромнее, мутик!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru 4 октября 2015, 18:04

      ...очень жаль.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15

      Juve-Terek 4 октября 2015, 18:03

      Нормально, че..)

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