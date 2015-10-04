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    Кобелев: «Нам не забивали только одним местом — тем, на котором сидят»

    Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев дал свой комментарий после поражения от ЦСКА (0:2).

    «Футбол складывается из моментов. Можно всю игру плохо играть, забить мяч с рикошета и выиграть. Мы прекрасно знали, что ЦСКА славится тем, что в атаке имеет индивидуально очень острых игроков, которые могут сделать гол из ничего. После игры я сказал, что нам не забивали только одним местом — тем, на котором сидят. Непонятно какие мячи нам забивают, второй гол ЦСКА в сегодняшнем матче тому подтверждение.

    Унывать ни в коем случае не будем, упаднического настроения у нас нет. При этом необходимо анализировать и понимать, что для становления команды необходимо определенное время, которого мы, к сожалению, не имеем. Считаю, что мы двигаемся в правильном направлении. А корректировки должны быть следующими — стабилизация состава, индивидуальный подход к каждому игроку, создание костяка команды на несколько лет вперед», — заключил Кобелев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.10.2015 17:19
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6

      чепушило 4 октября 2015, 20:18

      Динамо лучше смотрелось, с реализацией плохо, а на что клуб африканских парней ниочем, у ЦСКА идёт явный спад и это хорошо

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      FKulagin > чепушило 4 октября 2015, 20:37

      Лучше б Петушило назвался, больше похоже

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      Kuhonnik 4 октября 2015, 19:26

      Пора меняться местами: Динамо в ФНЛ, а Спартак-2 в Премьер-лигу. Спартак-2 уже заслужил в примере играть!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      Viktor41 4 октября 2015, 18:07

      Андрей, зря вы о пятой точке. ЦСКА сегодня победил на классе. Ваша команда выглядит уже очень прилично. Правда, некоторые игроки как всадники без головы. Приведите их в чувство и пойдут голы. Успехов вам. Верим в вас.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 4 октября 2015, 17:58

      Дайте Андрюхе поработать !!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17

      bu.dda 4 октября 2015, 17:23

      Успехов в этом нелёгком деле. Команда на базе российских игроков нужна.

      2
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