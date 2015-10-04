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    Слуцкий: «К ролику «Динамо ТВ» отнесся с юмором»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий не злится на авторов ролика для «Динамо ТВ», которые спародировали наставника «армейцев» перед очным матчем команд в рамках 11-го тура РФПЛ.

    «Ролик «Динамо ТВ» про меня я видел и отнесся к нему с юмором», — заключил Слуцкий.

    Напомним, что в ролике показан человек крупной комплекции, который раскачивается на стуле и падает с него во время футбольного матча.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.10.2015 16:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 4 октября 2015, 21:07

      Правильная реакция. Во-первых, ничего оскорбительного в ролике нет, а, во-вторых, достоин уважения тот, кто может посмеяться и над собой.

      2
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      Рейтинг: +28

      Vadimlazarev 4 октября 2015, 20:43

      счет на табло

      0
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    • ...
      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 4 октября 2015, 17:07

      конечно,ты же квнщик и теоретик

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