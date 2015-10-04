Слуцкий: «К ролику «Динамо ТВ» отнесся с юмором»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий не злится на авторов ролика для «Динамо ТВ», которые спародировали наставника «армейцев» перед очным матчем команд в рамках 11-го тура РФПЛ.

«Ролик «Динамо ТВ» про меня я видел и отнесся к нему с юмором», — заключил Слуцкий.

Напомним, что в ролике показан человек крупной комплекции, который раскачивается на стуле и падает с него во время футбольного матча.