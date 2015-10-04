РФПЛ. «Динамо» проиграло ЦСКА в московском дерби

«Динамо» не смогло продлить свою шестилетнюю серию без поражений против ЦСКА в домашних матчах.

Матч завершился со счетом 0:2: в начале первого тайма голом отметился Понтус Вернблум, в конце поединка мяч в сетку отправил Ахмед Муса.

Набрать очки «Динамо» помешали травмы Юрия Жиркова и Павла Погребняка, которые не смогли завершить матч. Впрочем, у «армейцев» еще по ходу первого тайма был заменен Бибрас Натхо.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур

Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0) Текстовая трансляция

Голы: 0:1 – Вернблум, 47; 0:2 – Муса, 77.

Динамо: Габулов, Козлов, Губочан, Морозов, Жирков (Живоглядов, 46), Денисов, Зобнин, Ионов, Ташаев, Кокорин, Погребняк (Соснин, 59).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, А. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Дзагоев, Тошич (Миланов, 71), Б. Натхо (Еременко, 39), Муса, Думбия (Цауня, 78).

Предупреждения: Тошич, 64; Дзагоев, 70.