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    РФПЛ. «Динамо» проиграло ЦСКА в московском дерби

    «Динамо» не смогло продлить свою шестилетнюю серию без поражений против ЦСКА в домашних матчах.

    Матч завершился со счетом 0:2: в начале первого тайма голом отметился Понтус Вернблум, в конце поединка мяч в сетку отправил Ахмед Муса.

    Набрать очки «Динамо» помешали травмы Юрия Жиркова и Павла Погребняка, которые не смогли завершить матч. Впрочем, у «армейцев» еще по ходу первого тайма был заменен Бибрас Натхо.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур

    Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0) Текстовая трансляция

    Голы: 0:1 – Вернблум, 47; 0:2 – Муса, 77.

    Динамо: Габулов, Козлов, Губочан, Морозов, Жирков (Живоглядов, 46), Денисов, Зобнин, Ионов, Ташаев, Кокорин, Погребняк (Соснин, 59).

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, А. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Дзагоев, Тошич (Миланов, 71), Б. Натхо (Еременко, 39), Муса, Думбия (Цауня, 78).

    Предупреждения: Тошич, 64; Дзагоев, 70.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2015 15:24
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 4 октября 2015, 17:19

      Ожидал от игры большего. Но, объективно, кони посильнее были.

      1
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    • ...
      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 4 октября 2015, 15:43

      Динамо проиграло,а не цска выиграло

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +554

      CSKA №1 > KosSidFCZP 4 октября 2015, 19:05

      Тогда Зенька твой у всех выигрывает по толщине чемодана!Но при этот сосет на поле(((!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 4 октября 2015, 15:43

      Динамо же там какой-то обидный ролик про Лёню сняли, вот он их и наказал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      Патриот Донбасса 4 октября 2015, 15:38

      Скучноватый футбольчик...но ЦСКА с победой!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1406

      DemSerg 4 октября 2015, 15:36

      Армейских с победой!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +109

      _CSKA_Forever 4 октября 2015, 15:32

      Не Динамо проиграло,а ЦСКА выиграло.
      С победой нас!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +237

      CSKA_Michael 4 октября 2015, 15:31

      Предупреждение еще у зобнина! Можно было и красную показывать!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      antoha spartak 4 октября 2015, 15:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Позорники выиграли даже не знаю что и сказать

      -4
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > antoha spartak 4 октября 2015, 15:32

      12 лет без побед,самое то!!!

      1
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      Рейтинг: +109

      _CSKA_Forever > zagrizlik 4 октября 2015, 15:34

      Хаха,звучит,как песня))

      1
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      Рейтинг: +12

      Oliver Kahn007 4 октября 2015, 15:31

      ну наконец-то закончилось ''проклятие'' Динамо!С победой нас,красно-синие!)

      2
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