Фергюсон: «Кто сможет заменить Венгера?»

Бывший главный тренер «МЮ» сэр Алекс Фергюсон считает, что после ухода Арсена Венгера в «Арсенале» может начаться кризис, как после ухода самого шотландца из стана «манкунианцев» после 27 лет работы в клубе.

«Арсен в последнее время принял немало ударов. Но кто сможет его заменить? Кто выступит лучше? Любой, кто придет после Арсена, окажется в непростом положении. Ему придется менять философию игры, которой клуб следовал все предыдущие годы», — заявил Фергюсон.