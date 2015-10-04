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    Фергюсон: «Кто сможет заменить Венгера?»

    Бывший главный тренер «МЮ» сэр Алекс Фергюсон считает, что после ухода Арсена Венгера в «Арсенале» может начаться кризис, как после ухода самого шотландца из стана «манкунианцев» после 27 лет работы в клубе.

    «Арсен в последнее время принял немало ударов. Но кто сможет его заменить? Кто выступит лучше? Любой, кто придет после Арсена, окажется в непростом положении. Ему придется менять философию игры, которой клуб следовал все предыдущие годы», — заявил Фергюсон.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.10.2015 14:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +14

      Mr Ars 4 октября 2015, 21:47

      Если Арсенал продержится до второго круга,в первой двойке,то поборемся за чемпионство.

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      Рейтинг: +204

      Gagarin56 4 октября 2015, 18:53

      Пеп Гвардиола подходит как никто. тем более скорее всего в Баварии у него последний сезон. Не зря же арсенал называли мини-барсой в лучшие годы тики таки

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      Рейтинг: +18

      robik 4 октября 2015, 16:08

      Да там Анри на подходе, он уже в тренерском составе клуба. Так что философия сохранится, а стиль игры, надеюсь, будет побоевитее...

      1
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      Рейтинг: +421

      LMI 4 октября 2015, 16:01

      Трудно спорить.
      Я хоть и считаю, что Венгер прошел с нашим Арсеналом свой пик славы, но честно говоря в душе очень боюсь смены рулевого. Даже не знаю, кто сможет без серьезных проблем для клуба сменить Венгера. Но ведь когда-то придется

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      Рейтинг: +12

      арсенал-kdm > LMI 4 октября 2015, 20:00

      Может к тому времени Анри будет готов

      1
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 4 октября 2015, 15:32

      а ведь все верно... заложники ситуации...

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