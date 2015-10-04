Акинфеев: «Очень плохо играем»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев остался недоволен игрой команды в первом тайме матча с «Динамо» несмотря на отсутствие пропущенных мячей.

«Очень плохо играем. Думаю, сейчас тренер внесет коррективы. Нужно прибавлять. Наверное, всем нам не нравится наша игра. Надо создавать больше моментов у чужих ворот, это самая главная корректива. Что касается соперника, то у «Динамо» добротный хороший коллектив», — констатировал вратарь.