Акинфеев: «Очень плохо играем»

Наконец-то Игорь увидел истину.Молодец!Самокритика лучший рецепт выздороветь.
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев остался недоволен игрой команды в первом тайме матча с «Динамо» несмотря на отсутствие пропущенных мячей.
«Очень плохо играем. Думаю, сейчас тренер внесет коррективы. Нужно прибавлять. Наверное, всем нам не нравится наша игра. Надо создавать больше моментов у чужих ворот, это самая главная корректива. Что касается соперника, то у «Динамо» добротный хороший коллектив», — констатировал вратарь.