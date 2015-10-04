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    Акинфеев: «Очень плохо играем»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев остался недоволен игрой команды в первом тайме матча с «Динамо» несмотря на отсутствие пропущенных мячей.

    «Очень плохо играем. Думаю, сейчас тренер внесет коррективы. Нужно прибавлять. Наверное, всем нам не нравится наша игра. Надо создавать больше моментов у чужих ворот, это самая главная корректива. Что касается соперника, то у «Динамо» добротный хороший коллектив», — констатировал вратарь.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.10.2015 14:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 4 октября 2015, 16:40

      Наконец-то Игорь увидел истину.Молодец!Самокритика лучший рецепт выздороветь.

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