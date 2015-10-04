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    Ари: «Однажды мяч обязательно залетит в ворота»

    Нападающий «Краснодара» Ари не сильно расстроен, что на протяжении 16 матчей он не может поразить ворота.

    «16?! Даже не подозревал, что так много! Но я не во всех матчах играл с первых минут, так что часть не учитывайте. Конечно, черная полоса затянулась, но не слишком расстраиваюсь. Однажды мяч обязательно залетит в ворота.

    Не понимаю, почему я должен бояться сравнения с безголевой серией Смолова. Тогда можете сравнить меня и с лучшими нападающими мира. У них тоже бывают безголевые серии. Все форварды через это проходят. Федя справился, теперь чуть ли не в каждом матче забивает», — добавил Ари.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.10.2015 14:17
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