Ари: «Однажды мяч обязательно залетит в ворота»

Нападающий «Краснодара» Ари не сильно расстроен, что на протяжении 16 матчей он не может поразить ворота.

«16?! Даже не подозревал, что так много! Но я не во всех матчах играл с первых минут, так что часть не учитывайте. Конечно, черная полоса затянулась, но не слишком расстраиваюсь. Однажды мяч обязательно залетит в ворота.

Не понимаю, почему я должен бояться сравнения с безголевой серией Смолова. Тогда можете сравнить меня и с лучшими нападающими мира. У них тоже бывают безголевые серии. Все форварды через это проходят. Федя справился, теперь чуть ли не в каждом матче забивает», — добавил Ари.