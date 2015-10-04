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    Ринат Билялетдинов: «Я за то, чтобы дать возможность играть в составе шести россиянам»

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказал свое мнение по поводу лимита на легионеров в РФПЛ.

    «Нужно сделать так, чтобы прекратились гром и молнии по проводу лимита на легионеров. Необходимо зафиксировать лет на пять какой-то регламент и потом ничего не менять. Я считаю, что оптимальный лимит — шесть россиян плюс пять иностранцев на ближайшие два года, потому что есть долгосрочные контракты и нужно дать командам время, чтобы сгладить трансферную политику.

    Но мне могут возразить, что для поддержания класса клубов нужны легионеры. Взять ЦСКА. У них есть Муса, Думбия, Еременко, Тошич, Натхо. Получается, Вернблуму нет места и даже Фернандесу. А ведь в команде ещe находятся Цауня, Миланов. У «армейцев» сейчас богатый выбор квалифицированных легионеров. У «Динамо», например, другая картина, и они безболезненно переживут лимит. Я за то, чтобы дать возможность играть в составе шести россиянам. Но их нужно найти и подготовить, чтобы наши команды резко не теряли в качестве.

    Можно оставить трех иностранцев, но как мы будем выглядеть в еврокубках? Ясно, что сразу пострадаем. Поэтому все надо делать плавно, а для этого необходим приток молодых футболистов, которых с неба не возьмешь. Натурализация — тоже не выход. Сколько уже натурализовали игроков в мини-футболе, а лучше не стало», — заключил Билялетдинов.

    Источник: Euro-football.ru

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    04.10.2015 12:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +50

      Viktor41 4 октября 2015, 17:49

      Не с неба ждать, а создать условия для развития детско-юношеского футбола. Тогда и десяти россиянам найдется место в командах и их начнут приглашать в западные клубы.

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      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd 4 октября 2015, 12:22

      Лимиты с фиксированным количеством игроков на поле, это путь в пропасть! Какой лучше всего лимит, видно в Германии! Где молодые футболисты за счет конкуренции растут, а не как наши в петличных условиях, жопу оторвать не хотят!!!

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