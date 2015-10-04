«Локомотив» - «Амкар». Онлайн-трансляция

Вчерашняя победа "Зенита" отодвинула "Локомотив" на третье место, но уже сегодня вечером железнодорожники могут вернуться на прежние позиции и немного оторваться от конкурента. Однако обыграть "Амкар" будет нелегко, о чем говорит игра пермяков в Санкт-Петербурге.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Локомотив" - "Амкар". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 19:00, не пропустите!