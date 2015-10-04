Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция

    Матчи "Арсенала" и "МЮ" никогда и никого не могут оставить равнодушными. В случае победы, "канониры" догонят манкунианцев, которые располагаются на втором месте, если же успеха добьется "МЮ" - то снова возглавит турнирную таблицу первенста.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед". Комментатор – Журин Владислав. Начало в 15:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.10.2015 17:30
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12

      арсенал-kdm 4 октября 2015, 20:05

      Как арсенал без всяких трансферов разгромил мешков вот это пушка

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11