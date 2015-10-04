«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция

Матчи "Арсенала" и "МЮ" никогда и никого не могут оставить равнодушными. В случае победы, "канониры" догонят манкунианцев, которые располагаются на втором месте, если же успеха добьется "МЮ" - то снова возглавит турнирную таблицу первенста.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед". Комментатор – Журин Владислав. Начало в 15:30, не пропустите!