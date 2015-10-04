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    Адвокат может покинуть «Сандерленд»

    Владелец «Сандерленда» Эллис Шорт приступил к поиску нового главного тренера команды на случай увольнения Дика Адвоката. Сообщается, что вместе с Адвокатом «Сандерленд», скорее всего, покинет и спортивный директор клуба Ли Конгертон. Голландец разочарован вложениями американского миллардера в команду на протяжении летнего трансферного периода.

    Претендентами на должность наставника "черных котов" называют Найджела Пирсона (экс-«Лестер») и главного тренера "Бернли" Шона Дайша.

    Напомним, после восьми туров чемпионата Англии «Сандерленд» занимает в таблице предпоследнее место.

    Источник: Daily Mail

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    04.10.2015 10:50
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