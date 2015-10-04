«Эвертон» - «Ливерпуль». Онлайн-трансляция

Какое бы место не занимали соперники в турнирной таблице, матчи "Эвертона" с "Ливерпулем" всегда носили непредсказуемый характер. "Ириски" на данный момент опережают своего соперника на одно очко и в случае успеха выйдут на третье место в турнирной таблице.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Эвертон" - "Ливерпуль". Комментатор – Журин Владислав. Начало в 15:30, не пропустите!