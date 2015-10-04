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    Моуринью: «Я не хотел унизить Матича заменой»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал обратную замену полузащитника Неманьи Матича, которую он провел по ходу второго тайма матча восьмого тура АПЛ с «Саутгемптоном» (1:3).

    "Я ни в коем случае не хотел унизить его. Я никогда не делаю этого ни в футболе, ни в жизни. Если такое случается, то, поверьте, это делается без злого умысла. Я люблю своих игроков, верю в них и знаю их уровень. Однако некоторые из них, и Матич в том числе, находятся не в лучшей форме. Сейчас он играет плохо, ему не хватает резкости и он совершает ошибки в обороне.

    Рамирес отлично справлялся с Мане, но у него была желтая карточка, что при отсутствии должного опыта у арбитра было опасно для нас. Поэтому я решил выпустить Матича. После второго гола нам были нужны изменения, и я решил выпустить второго форварда вместо полузащитника.

    Оскар был нужен нам как креативный игрок. Фабрегас имеет опыт игры в "Барселоне" и умеет справляться с серьезным давлением. Даже не в лучших кондициях он всегда демонстрирует высочайшую эмоциональную устойчивость. Поэтому я принял решение снять Матича, но не нужно искать в этом какие-то скрытые мотивы. Я люблю этого игрока, и у нас с ним отличные отношения», - сказал Моуринью.

    Источник: ФК «Челси»

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    04.10.2015 10:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 4 октября 2015, 15:36

      "Я ни в коем случае не хотел унизить его. Я никогда не делаю этого ни в футболе, ни в жизни." - а Еве ты что кричал.. а про Венгера грязь льеш постоянно зачем?

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      Рейтинг: +57

      Tex > dzvinka 4 октября 2015, 17:49

      А ты зачем про Маура постоянно грязь льешь ??? Они ему просто не нравятся - как тебе Маур!!!

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