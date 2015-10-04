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    Бенитес: «Дерби выиграет тот, у кого крепче характер»

    Главный тренер "Реала" Рафаэль Бенитес поделился ожиданиями от матча седьмого тура Примеры против "Атлетико" и рассказал о состоянии травмированных футболистов.

    "Я говорил с Бэйлом и Рамосом, они хотят играть, но решение мы примем завтра после медицинского обследования.

    Мы подходим к этой игре с мыслями о победе. "Атлетико" – отличная команда с хорошо организованной обороной, их будет вдохновлять тот факт, что это дерби.

    Эта игра будет полна страсти, а выиграет тот, у кого крепче характер", – сказал Бенитес.

    Источник: AS

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    04.10.2015 09:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 4 октября 2015, 12:45

      Вообще про мерсисайдское подумал

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