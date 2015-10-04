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    «Уфа» - «Краснодар». Онлайн-трансляция

    "Уфа" и "Краснодар" находятся в разных весовых категориях, однако домашний для уфимцев статус матча и неудачные выступления быков в последнее время, плюс загруженность подопечных Олега Кононова на евроарене, уранивают шансы соперников в предстоящей встрече. Не стоит забывать, что в минувшем первенстве "Уфа", пребывая в статусе дебютанта, нанесла "Краснодару" сенсационное поражение в гостях. Сейчас для подопечных Игоря Колыванова каждый матч, словно последний, поэтому недооценивать хозяев никак нельзя.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Уфа" - "Краснодар". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 16:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2015 15:30
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