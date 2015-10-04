Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Нигматуллин: «Семак готов возглавить «Зенит»

    Бывший вратар сборной России Руслан Нигматуллин считает, что Сергей Семак готов заменить Андре Виллаш-Боаша на посту главного тренера "Зенита".

    – Расставание с Боашем неизбежно? Или могут все переиграть в последний момент, как с Данни?

    – Думаю, уйдет.

    – Если б от вашего слова зависело, кто будет тренировать "Зенит" – чью фамилию назвали бы?

    – Семак, конечно!

    – Потянет?

    – Еще как потянет. Семак уже готов. Мне казалось, Черевченко не готов, а у него вон как пошло – на втором месте идет! Никаких предпосылок, чтоб скатились вниз. Игорь вообще для меня – открытие номер один этого чемпионата. Никогда не замечал, что он расположен к тренерской работе. А Семак и с Капелло поработал, и с Виллаш-Боашем… У него свое видение футбола. Вообще, глубокий человек, интеллектуал. Это не так часто встречается!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.10.2015 08:42
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +296

      Старый Пью 5 октября 2015, 13:30

      Вот только плей-офф ЛЧ нам с лимитом 3+8 не увидеть будет никогда ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +296

      Старый Пью 5 октября 2015, 13:29

      Пора. Все поддержат.
      Насчет с Нового года - будет зависеть от результата в ЛЧ. Если выйдем из группы - Боашу дадут доработать (и это будет правильно) до ... момента вылета из плей-офф :-)
      А следующим летом как влепят 3+8 - так и останутся из легионеров только Гарай, Нету и Данни. А с ними и Семак нормально поработает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      Misha78 4 октября 2015, 14:17

      Я только за, как минимум хуже не будет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22

      Менестрель > Misha78 4 октября 2015, 19:38

      И желательно прямо с Нового года

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 4 октября 2015, 10:07

      Локомотив скоро скатится им просто везет Черевченко сдесь не причем а Семаку рановато такую команду возглавлять с такими как Халк Гарай Витсель им нужен авторитет а Семак порка что его не заработал он может и в авторитете но только у наших и то не у всех

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      antonovv > Garrincha58 4 октября 2015, 10:59

      Скатился Спартак лет так десять в подрят и Динамо с рубином

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +104

      Killofwrath > Garrincha58 4 октября 2015, 11:05

      Локомотив не скатится

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +296

      Старый Пью > Garrincha58 5 октября 2015, 13:25

      Вот как врежут лимит 3+8 (это чтобы побыстрее российский клуб лигу чемпионов выиграл) - тут-то без Семака будет и не обойтись.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +296

      Старый Пью > Killofwrath 5 октября 2015, 13:33

      Локомотив может и скатится - но не ниже 3-го места :-)
      Дальше просто скатываться некуда: кто его сможет опередить? Некому :-)
      Разве что Краснодар подтянется.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11