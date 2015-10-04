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    Моуриньо: «Лофтус-Чик может выйти в старте через две недели»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью после поражения от «Саутгемптона» (1:3) в матче восьмого тура АПЛ рассказал, что готов предоставить шанс проявить себя молодым игрокам.

    «Да. Я стою перед нелегким выбором. В трудной ситуации мне нужно все взвесить и принять решение о том, что лучше для команды — опыт или молодость. Смогут ли опытные игроки справиться с давлением?

    Вы моментально отмечаете все изменения. Если вместо Терри выходит Зума, мне тут же начинают задавать вопросы, почему не играет капитан.

    То же самое и в ситуации с Рубеном (Лофтус-Чиком). Рубен, Матич, Рамирес, Фабрегас — кто из них сможет лучше противостоять давлению? Я уверен в Фабрегасе. Но, возможно, ситуация настолько плоха, что молодые игроки будут ощущать меньше давления, чем когда команда находится наверху и борется за чемпионство.

    Конечно, я не буду бросаться в крайности и выпускать по пять-шесть юниоров, но, думаю, Рубен готов к основе в большей степени. Если через две недели все пойдет нормально, он выйдет в старте. Я планирую дать ему провести несколько игр, чтобы помочь обрести уверенность и закрепиться в основе», - сказал Моуринью.

    Источник: ФК «Челси»

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    04.10.2015 08:27
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