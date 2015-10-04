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    Засеев: «Надеюсь, что «Уфу» наконец-то прорвет»

    Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев накануне матча 11-го тура чемпионата РФПЛ против "Краснодара" высказал надежду, что его команде наконец-то удастся порадовать своих болельщиков.

    «На игру с «Краснодаром» команда настраивается очень даже по-боевому в связи с тем, что мы пока не выигрывали дома и находимся внизу таблицы. Мы готовимся очень серьезно и просто обязаны выиграть этот матч.

    Предыдущие игры по качеству нам не слишком удавались, но я надеюсь, что мы сумеем прибавить и что во встрече с «Краснодаром» нас наконец-то прорвет дома, и мы сможем порадовать своих болельщиков», — сказал Засеев.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    04.10.2015 07:54
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