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    «Динамо» - ЦСКА. Онлайн-трансляция

    ЦСКА уверенно лидирует в чемпионате, однако расслабляться подопечным Леонида Слуцкого никак нельзя. В матче с "Динамо" армейцы выглядят явным фаворитом, но если мы обратимся к статистике, то увидим, что бело-голубые в последнее время являются самым неудобным для ЦСКА соперником. Шутка ли сказать - последнюю победу в чемпионатах над Динамо армейцы одержали еще в 2009 году, после чего в 12 матчах добились пяти ничьих, а еще семь игр проиграли.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Динамо" - ЦСКА. Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 13:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2015 12:45
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