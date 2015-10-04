Моуринью: «Виллиана стошнило»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью рассказал о причинах, по которым он заменил Виллиана во втором тайме матча восьмого тура АПЛ против «Саутгемптона» (1:3). Виллиан забил единственный мяч лондонцев в этой игре, и его уход с поля вызвал неудовольствие трибун «Стэмфорд Бридж».

«Фанаты освистали замену Виллиана, и я понимаю их. Я бы поступил так же, если бы не знал, что у него были проблемы со здоровьем: его стошнило в перерыве. Доктор сказал, что ему будет сложно продолжать играть. Фанаты свистели, даже не зная, что на самом деле происходит. И на их месте я бы тоже свистел, ведь команда не показывает тех результатов, которых мы все хотим», - говорит Моуринью.