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    Халк: «Если будем играть так и дальше, то выиграем чемпионат»

    Нападающий «Зенита» Халк прокомментировал победу в матче 11-го тура РФПЛ против «Ростова» (3:0). Бразилец отличился тремя результативными передачами.

    «Я очень доволен тем, что все так получилось в этом матче. Тем более, что мы давно не побеждали дома. Сегодня нам это удалось, и в этом заслуга всех игроков, а не только моя. Неважно, кто забивает – важно, кто выиграл. Если будем так играть и дальше, то выиграем чемпионат», - уверен Халк.

    В последних двух матчах футболист сделал пять голевых пасов, но сам не забил ни разу.

    «Если мои передачи и дальше будут приносить нам победы – согласен вообще не забивать. Главное, чтобы команда выигрывала. У нас сейчас замечательная атмосфера. При этом очень важно было выиграть эти две встречи – с «Гентом» и «Ростовом».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.10.2015 22:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3

      umunw 4 октября 2015, 08:12

      недавно нарыл капли от которых секс стал в разы лучше, дольше и ярче (теперь и моя довольна и я себя чувствую самцом). Это реально секрет мужского величия, вот о нем уже и в журнале написали, вот читайте --- http://ori.click/maximum

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      Рейтинг: +146

      Misha78 3 октября 2015, 23:33

      Наш пацан!!!!

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      Рейтинг: +10

      расулик 3 октября 2015, 23:26

      Флаг тебе в руи толстячок

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