Мини-футбол. «Динамо» уничтожило КПРФ, «Дина» - «Норильский никель»

Подмосковное «Динамо» без особых проблем разгромило столичный КПРФ во втором матче шестого тура Суперлиги. Хет-триком отметился Фернандиньо. Московская «Дина» уверенно расправилась на выезде с «Норильским никелем», отправив в ворота соперника девять мячей.

Чемпионат России. Суперлига. 6-й тур. Первые матчи

Новая генерация (Сыктывкар) – Синара (Екатеринбург) – 2:5 (2:1)

Голы: 1:0 – Кейруш, 2. 2:0 – Кейруш, 14. 2:1 – Загузов, 21. 2:2 – Демин, 26. 2:3 – Агапов, 40. 2:4 – Шистеров, 47. 2:5 – Шистеров, 49.

Норильский никель (Норильск) – Дина (Москва) – 3:9 (2:5)

Голы: 1:0 – Давыдов, 2. 1:1 – Цай, 8 (с свои ворота). 1:2 – Эскердинья, 8. 2:2 – Волков, 15. 2:3 – Абрамов, 18. 2:4 – Абрамов, 18. 2:5 – Багиров, 23. 3:5 – Филиппов, 26. 3:6 – Абрамов, 29. 3:7 – Багиров, 29. 3:8 – Саносян, 45. 3:9 – Заболонков, 49.

Вторые матчи

КПРФ (Москва) – Динамо (Московская область) – 1:9 (0:4)

Голы: 0:1 – Фукин, 12. 0:2 – Фернандиньо, 18 (с пенальти, 6м). 0:3 – Фернандиньо, 21. 0:4 – Ромуло, 24. 0:5 – Фернандиньо, 26. 0:6 – Сучилин, 29. 0:7 – Ромуло, 38. 0:8 – Сучилин, 40. 0:9 – Сирило, 45. 1:9 – Коробейников, 48.

Прогресс (Глазов) – Тюмень – 4:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Райхель, 3. 1:1 – Батырев, 14. 1:2 – Антошкин, 18. 2:2 – Разуванов, 30. 3:2 – Сенатов, 34. 4:2 – Жданов, 37. 4:3 – Батырев, 39.