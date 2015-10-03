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    Витсель: «Посмотрим, что будет в матче ЦСКА и «Динамо»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель прокомментировал результат матча 11-го тура РФПЛ против «Ростова» (3:0), победа в котором позволила зенитовцам сократить отставание от ЦСКА до пяти баллов.

    «Нашей целью сегодня было победить и вернуться в чемпионат. Мы добились нужного результата и счастливы. Посмотрим, что будет завтра в матче «Динамо» и ЦСКА. Перед встречей на «Петровском» мы, конечно, знали, что у «Зенита» равное количество очков с «Ростовом». Этот матч был очень важен для нас, но мы готовились к нему так же, как и к любой другой игре, ничего особенно не меняли, не вносили никаких новых элементов. Просто проделали хорошую работу как на тренировках, так и по ходу встречи», - говорит Витсель.

    По словам бельгийца, обыграть «Ростов» «Зениту» помогла самоотдача.

    «Дело не столько в мотивации, сколько в эмоциях, в том, насколько ты готов выложиться. В матче с «Ростовом» все бежали вперед, все готовы были и атаковать, и отрабатывать в защите. Когда мы играем так, все вместе, «Зенит» побеждает».

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.10.2015 20:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +15

      antonovv 4 октября 2015, 11:16

      Сократили они походу дела бухой забыл что локо не сыграл11тур

      0
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      Рейтинг: +14

      leva200683 3 октября 2015, 22:07

      12 тур
      16 октября, пятница 19:00 Кубань Зенит
      и попробуйте победить в этом матче

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 3 октября 2015, 21:33

      Думаю сыграют 1:1.

      0
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      Рейтинг: +11

      ФОКС АРМЕЙСКИЙ 3 октября 2015, 20:59

      что такое витсель???

      2
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