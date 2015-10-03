Витсель: «Посмотрим, что будет в матче ЦСКА и «Динамо»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель прокомментировал результат матча 11-го тура РФПЛ против «Ростова» (3:0), победа в котором позволила зенитовцам сократить отставание от ЦСКА до пяти баллов.

«Нашей целью сегодня было победить и вернуться в чемпионат. Мы добились нужного результата и счастливы. Посмотрим, что будет завтра в матче «Динамо» и ЦСКА. Перед встречей на «Петровском» мы, конечно, знали, что у «Зенита» равное количество очков с «Ростовом». Этот матч был очень важен для нас, но мы готовились к нему так же, как и к любой другой игре, ничего особенно не меняли, не вносили никаких новых элементов. Просто проделали хорошую работу как на тренировках, так и по ходу встречи», - говорит Витсель.

По словам бельгийца, обыграть «Ростов» «Зениту» помогла самоотдача.

«Дело не столько в мотивации, сколько в эмоциях, в том, насколько ты готов выложиться. В матче с «Ростовом» все бежали вперед, все готовы были и атаковать, и отрабатывать в защите. Когда мы играем так, все вместе, «Зенит» побеждает».