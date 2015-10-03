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    Пике: «Мяч не шел в ворота «Севильи»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал поражение в матче седьмого тура Примеры против «Севильи» (2:1).

    «Мяч сегодня просто не шел в ворота «Севильи», а они забили два гола после двух подходов к нашим воротам. Конечно, нам не хватает Месси и Иньесты, но и у "Севильи" были травмированные, глупо все списывать на это. «Барселона» должна быть на вершине таблицы, поэтому после перерыва на матчи сборных мы должны начать выигрывать и больше не останавливаться», - говорит Пике.

    Также Пике прокомментировал эпизод, когда он мог забивать после удара в штангу Неймара.

    «Я не знал, нахожусь ли я в офсайде или нет, и поэтому решил не трогать мяч. Похоже, офсайда не было».

    Источник: Twitter

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    03.10.2015 20:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 4 октября 2015, 01:14

      Я решил не забивать, думая: - А вдруг я в офсайте, и гол отменят? Тогда получится, что я зря бил. А я никогда и ничего не делаю зря. Вот я какой - король футбола Пике!

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