Пике: «Мяч не шел в ворота «Севильи»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал поражение в матче седьмого тура Примеры против «Севильи» (2:1).

«Мяч сегодня просто не шел в ворота «Севильи», а они забили два гола после двух подходов к нашим воротам. Конечно, нам не хватает Месси и Иньесты, но и у "Севильи" были травмированные, глупо все списывать на это. «Барселона» должна быть на вершине таблицы, поэтому после перерыва на матчи сборных мы должны начать выигрывать и больше не останавливаться», - говорит Пике.

Также Пике прокомментировал эпизод, когда он мог забивать после удара в штангу Неймара.

«Я не знал, нахожусь ли я в офсайде или нет, и поэтому решил не трогать мяч. Похоже, офсайда не было».