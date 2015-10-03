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    Пименов: «В «Динамо» поторопились с предоставлением игровой практики молодежи»

    Бывший нападающий московского "Динамо" Руслан Пименов прокомментировал то обстоятельство, что в клубе стали активно привлекать к матчам молодых российских футболистов.

    «Я, с одной стороны, рад, что много русских ребят играет у Андрея Кобелева. Но, на мой взгляд, не надо было так резко проводить эту политику. Хотя в России сейчас стало модно менять курсы развития. Мне кажется, что в "Динамо" с этим просто поторопились. Надо было постепенно подтягивать молодых, через игры. А так многие могут потеряться в команде. Кто пройдет – дальше будет на ведущих», - считает Пименов.

    Полное интервью с Русланом Пименовым можно прочесть здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2015 20:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +288

      Cнег 3 октября 2015, 20:28

      тАК И БУДЕТЕ АДЕКВАТНЫЕ СООБЩЕНИЯ УБИРАТЬ? ФЛАГ ТЕБЕ В РУКИ, бОМБАРДИР... хреново начинаешь...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -66

      prosport69 > Cнег 3 октября 2015, 20:34

      Вы о чем?

      -1
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