Энрике: «В последние десять минут на нас было какое-то проклятие»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал поражение каталонцев в матче седьмого тура Примеры против «Севильи» (2:1). Наставник удивлен тем, что его подопечные забили всего один гол.

«Моменты были у обеих команд. Это невероятно, что мы забили всего один мяч. В последние десять минут на нас было какое-то проклятие. Остается только поздравить «Севилью» с победой и с такой игрой. Большое количество моментов меня не радует, потому что радоваться нечему, когда ты проиграл».