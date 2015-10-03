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    Энрике: «В последние десять минут на нас было какое-то проклятие»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал поражение каталонцев в матче седьмого тура Примеры против «Севильи» (2:1). Наставник удивлен тем, что его подопечные забили всего один гол.

    «Моменты были у обеих команд. Это невероятно, что мы забили всего один мяч. В последние десять минут на нас было какое-то проклятие. Остается только поздравить «Севилью» с победой и с такой игрой. Большое количество моментов меня не радует, потому что радоваться нечему, когда ты проиграл».

    Источник: Twitter

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    03.10.2015 20:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 3 октября 2015, 20:50

      Вот павлин бестолковый, на дурачка в прошлом году роллом, на гвардиоловских задатках, команда выиграла, а он возомнил себя супер тренером

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      Рейтинг: +7964

      Томик > abhvfdtcn 3 октября 2015, 22:31

      Что о Моуринью скажете, о великий специалист?

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